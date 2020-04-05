toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Яремчук восстановился от травмы", – Безус рассказал о состоянии форварда сборной Украины

5 апреля 23:54 11 Читати українською
"Яремчук восстановился от травмы", – Безус рассказал о состоянии форварда сборной Украины
Безус и Яремчук / Фото ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус оценил состояние дел у своего партнера по клубу и сборной Романа Яремчука.

"Рома практически каждый день на базу ездит, там и занимается. Да, я считаю, он практически восстановился.

Соболь с "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон

Но групповых тренировок нет, поэтому он не приступал еще к ним. Он индивидуально работает. То, что я видел, он делает ту же работу, что и все остальные игроки", – сказал Безус в программе Великий футбол.

Напомним, в январе Яремчук перенес операцию на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу

blog_ava
"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне
5 апреля
772
Теги
Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук