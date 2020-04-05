"Яремчук восстановился от травмы", – Безус рассказал о состоянии форварда сборной Украины

Полузащитник Гента Роман Безус оценил состояние дел у своего партнера по клубу и сборной Романа Яремчука.

"Рома практически каждый день на базу ездит, там и занимается. Да, я считаю, он практически восстановился.

Соболь с "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон

Но групповых тренировок нет, поэтому он не приступал еще к ним. Он индивидуально работает. То, что я видел, он делает ту же работу, что и все остальные игроки", – сказал Безус в программе Великий футбол.

Напомним, в январе Яремчук перенес операцию на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за свой клуб в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу