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Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего ухода из Гента во время зимнего трансферного окна

8 января 09:23 1874 Читати українською
Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего ухода из Гента во время зимнего трансферного окна
Роман Яремчук / ФК Гент

Украинский форвард Гента Роман Яремчук поделился своими планами на ближайшее будущее.

"Предложив мне контракт до 2023 года, клуб дал мне почувствовать уверенность в себе. Теперь настало время отдать что-то взамен. И я намерен в ближайшее время поработать на благо клуба, засучив рукава. Меня не надо просить остаться в клубе в зимнее межсезонье. Я, как и руководство клуба, заинтересован в этом", – цитирует Яремчука Het Laatste Nieuws.

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Напомним, недавно сам форвард рассказывал, что в прошлом году вел переговоры с Ромой и Бешикташем. В октябре 2019-го он продлил контракт с Гентом до лета 2023-го года. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет 12 млн евро.

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Теги
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