Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего ухода из Гента во время зимнего трансферного окна

Украинский форвард Гента Роман Яремчук поделился своими планами на ближайшее будущее.

"Предложив мне контракт до 2023 года, клуб дал мне почувствовать уверенность в себе. Теперь настало время отдать что-то взамен. И я намерен в ближайшее время поработать на благо клуба, засучив рукава. Меня не надо просить остаться в клубе в зимнее межсезонье. Я, как и руководство клуба, заинтересован в этом", – цитирует Яремчука Het Laatste Nieuws.

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Напомним, недавно сам форвард рассказывал, что в прошлом году вел переговоры с Ромой и Бешикташем. В октябре 2019-го он продлил контракт с Гентом до лета 2023-го года. По оценке Transfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет 12 млн евро.

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