Роман Яремчук со следующего сезона будет носить более статусную цифру на спине.

Бенфика доверит украинскому нападающему майку с номером 9, утверждает Record.

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В дебютном сезоне Яремчук был вынужден довольствоваться №15, а звездную девятку носил Дарвин Нуньес. Этим летом уругвайца продали в Ливерпуль за 75 млн евро, поэтому футболка освободилась. Яремчук воспользуется возможностью и подхватит номер, который носит в сборной Украины.

Добавим, что в прошлом сезоне наш нападающий отыграл за Бенфику 43 матча, оформив 9 голов и 6 ассистов.

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