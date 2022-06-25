Португальский коллектив, где выступает Роман Яремчук, похоже, планирует продажу еще одного игрока атаки.

После перехода Дарвина Нуньеса в Ливерпуль за 100 миллионов евро Бенфика решила выставить на рынок Хариса Сеферовича. Им заинтересовался Бешикташ, утверждает журналист Экрем Конур .

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Сейчас продолжаются переговоры между турецким и португальским коллективами по приобретению 30-летнего швейцарца, контракт которого с "орлами" действует еще два года. Сам Сеферович положительно настроен по поводу продолжения карьеры в Бешикташе, который прошлый сезон завершил на 6 строчке.

Если трансфер состоится, то Роман Яремчук (42 матча, 9 голов, 6 ассистов в прошлом сезоне) и Родриго Пинью (всего 81 минута и один забитый мяч) останутся единственными номинальными центральными форвардами в команде.

В Бенфике верят, что после сезона адаптации украинец способен прибавить и повысить свою результативность, поэтому отпускать 26-летнего нападающего в другой клуб никто не собирается.

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