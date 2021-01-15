Украинский форвард Гента Роман Яремчук сменил свои категорические намерения об уходе из бельгийского клуба.

Гент отказал лиссабонскому Спортингу в трансфере своего бомбардира Романа Яремчука, сообщает местное издание footnews.be.

Цыганков возглавил список самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

Бельгийцев не устроила сумма, предложенная лидером чемпионата Португалии, – 10 млн евро. Кроме этого, сам 25-летний украинец изъявил желание продолжить работать в Генте с новым тренером Хейном Ванхазебруком. Напомним, во время летнего трансферного окна у Романа были недоразумения с руководством Гента из-за желания форварда покинуть клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых отметился 9-ю голами.

Зінченко став героєм АПЛ, хоча "наївся трави" від кривдника Динамо: як українець продовжує дивувати в Ман Сіті