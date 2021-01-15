Український форвард Гента Роман Яремчук змінив свої категоричні наміри про відхід з бельгійського клубу.

Гент відмовив лісабонському Спортінгу у трансфері свого бомбардира Романа Яремчука, повідомляє місцеве видання footnews.be.

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Бельгійців не влаштувала сума, запропонована лідером чемпіонату Португалії, – 10 млн євро. Крім цього, сам 25-річний українець виявив бажання продовжити працювати у Генті з новим тренером Хейном Ванхазебруком. Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна у Романа були непорозуміння з керівництвом Гента через бажання форварда покинути клуб.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 15 матчів, в яких відзначився 9-ма голами.

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