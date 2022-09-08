Роман Яремчук второй раз подряд начал в запасе. Там же оказался другой украинец Эдуард Соболь. Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Байер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Немцы начали поактивнее. Стабильно заходили и пробивали из пределов штрафной Патрик Шик, Мусса Диаби и компания. В атаке хозяев заправляли Камиль Сова и Андреас Сков Ольсен. Именно последний и организовал крайне курьезный первый гол. Датчанин подал со стандарта, ивуарийский центрбек Силла замкнул не очень опасным ударом, но голкипер сборной Финляндии Градецки с мячом закатился за линию ворот.

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Экс-вингер ПСЖ Диаби прошил таки Миньоле, но от перчаток бельгийца снаряд попал в штангу. Байер втрое чаще до перерыва стрелял из пределов штрафной (6:2), хотя владел мячом всего 44% времени. Моменты гостей были посерьезнее и по метрике ожидаемых голов. Леверкузен к тому же еще и выиграл всю борьбу. Поэтому Брюгге довольно таки подфартило закончить первый тайм, ведя в счете. Еще один экс-игрок ПСЖ Митчел Баккер в обоих таймах пробивал, оказавшись во вратарской. Миньоле не без помощи защитников тянет все.

Воспитанник Барселоны Жутгла, показывающий незаурядную результативность в чемпионате Бельгии (и сам забивает голы, и кладет ассисты), на 64 минуте уступил место на поле Яремчуку. Роман сразу же помчался в коридор из двух защитников гостей. Мяч от себя отпустил, но угловой в патовой ситуации заработал. После серии стандартов, начатой украинцем, достаточно горячо в штрафной "фармацевтов". Красивый подкат Яремчука на фланге, не стыдно будет и с лучшими защитниками посоревноваться.

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Подача за подачей от Леверкузена завершается не менее курьезным голом. Арендованный у Челси Хадсон-Одой подал, круглый никого не коснулся и залетел с фланга. Однако защитник Байера Та находился в офсайде, который тяжело называть пассивным. С помощью VAR главный арбитр отменил взятие ворот. Шик ударом через себя попал в штангу, после чего Миньоле подбил мяч в собственные ворота. Второй подряд отмененный гол за несколько минут. Здесь еще более очевидный офсайд.

Начал проигрывать борьбу Яремчуку. Сразу 5 потерь при 10 контактах с мячом – слишком уж много. А вот и первый удар. Комбинация в несколько ходов завершилась заблокированной попыткой экс-динамовца. Роман устоял на ногах, хотя соперник нагло тянул за футболку. Украинец бросил по флангу Сков Ольсена, минимально перекрутившего в дальний верхний угол. На 89-й минуте Соболь заменил Сова. Выход Эдуарда на замену ради удержания счета сработал (2 касания мяча, без потерь, единственный пас оказался точным, проигранная верховая дуэль).

Огорчает количество брака Яремчука, которое не позволяет надеяться на скорую победу в борьбе за место в основе. Жутгла отыграл едва ли не втрое больше, но допустил только 9 потерь, в то время как украинец ошибся 8 раз. Брюгге играет с одним центрфорвардом, а 23-летний испанец пока больше убеждает, хотя в целом больше разочаровал в еврокубковом дебюте. В другом матче группы Атлетико дожал Порту на 90+11 – безумная концовка с игрой в большинстве и тройной сменой сценариев.

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