Форвард Роман Яремчук на этой неделе вернулся в Лигу Жупиле и присоединился к Брюгге. Команда Эдуарда Соболя заплатила Бенфике за украинца 16 млн евро (плюс 3 миллиона бонусов) и установила трансферный рекорд чемпионата Бельгии. Однако этот переход мог бы не состояться, если бы...

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Первоначально Брюгге хотел подписать форварда Штурма Расмуса Хёйлунда – "черно-синие" предлагали австрийцам за нападающего 10 млн евро. Однако 19-летний датчанин решил принять предложение Аталанты, которая, в результате, выложила за игрока 17 млн ​​евро. Лишь после этого Брюгге вернулся к кандидатуре Яремчука, которого пытался переманить еще во времена выступлений за Гент.

"Подписать Яремчука мы решили в последний момент. Еще две недели назад тренер Бенфики Рогер Шмидт не соглашался отпускать своего форварда. Но правда в том, что Яремчук не перешел бы в Брюгге, если бы мы смогли заполучить Хёйлунда. Раньше, два-три года назад, мы уже хотели пригласить Яремчука. Таким образом, он был в нашей базе данных – вы должны время от времени делать новые запросы по трансферам", – цитирует Маннаэрта Voetbalnieuws.be.

Напомним, Яремчук подписал с Брюгге контракт на четыре года. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.

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