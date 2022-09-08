Пока Барселона громила Викторию Плзень у себя дома, Интер принимал Баварию. "Нерадзурри" начали сезон с двух натужных побед, но в последних трёх матчах подопечные Симоне Индзаги проиграли дважды (Лацио и Милану) – причем в обоих поединках команда пропустила по три гола. Конечно, после таких провалов никто не верил в итальянцев, хотя мюнхенцы на выходных расписали ничью с Унионом.

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В первом тайме самые плохие ожидания фанатов "змей" частично сбылись. Интер не создал ни одного опасного момента, да и ударов по воротам было всего пять – два из них оказалсь заблокированы, а остальные острыми не назвать. Бавария держала мяч 57% игрового времени, доминируя на футбольном поле.

Своё игровое преимущество подопечные Юлиана Нагельсманна конвертировали в 14 выстрелов, 9 раз пробив из пределов штрафной. На 9-й минуте открывать счёт мог Мюллер, замыкавший прострел Сане ударом метров с десяти (Онана спас). На 23-й и 24-й минутах Том снова стрелял с близкой дистанции, заставив Онана исполнить красивые сейвы, но на 25-й Бавария таки вышла вперёд – это Сане реализовал выход один на один с Онана после фантастического заброса от Киммиха. 0:1.

Перед свистком на перерыв мюнхенцы могли и второй гол забить. Онана потянул удар Дэвиса с левого края штрафной в дальний угол, добивание Киммиха успел накрыть Госэнс, а на подборе оказался Забитцер – Марсель целил под стойку, но немножко не попал. В конце концов отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе немцев.

Второй тайм стартовал без замен, однако игра уже была совсем другой. Интер пошёл вперёд, захватив инициативу (52% владения мячом), заработав ряд стандартов и стабильно выигрывая подборы. Бавария практически ничего не создавала, да ещё и сбавила в качестве дистрибуции – под давлением хозяев точность пасов упала до 82%. По ударам до 60-й минуты миланцы вели со счётом 3:2.

Проблемой "нерадзурри" стала завершающая фаза атак. До начала 60-х минут подопечные Симоне Индзаги создали всего один хороший момент – это Джеко пробил метров с десяти после скидки пяткой от Д'Амброзио. Получилось точно в руки Нойеру. Вот, собственно, и всё.

Постепенно Бавария подстроилась к игре Интера. Уже на 63-й минуте прострел Комана на Сане завершился попаданием в руку Шкриняру, но Клеман Тюрпен пенальти не назначил. На 65-й Онана едва не запустил подачу Киммиха себе за шиворот. На 66-й же мюнхенцы таки наказали соперника за расточительность: Сане шикарно обыгрался с Команом на правом краю штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Д'Амброзио подрезал мяч в свои ворота – 0:2!

На 68-й дело могло дойти и до разгрома, однако Онана в своём дебютном матче за Интер поймал кураж, ногой парировав выстрел Мане с минимального расстояния в ближний угол. Симоне Индзаги, в свою очередь, провёл четыре замены на 72-й минуте, но свежие футболисты смогли потревожить Нойера лишь раз – на 78-й минуте Гальярдини накрыл Эрнандеса, мяч отскочил на Корреа, а тот метров с десяти бахнул мимо дальней штанги. Кроме того, на 88-й Анхель не смог замкнуть прострел Дармиана.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Баварии.

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