"Я тихий и застенчивый": как звезды Реала поздравляли Лунина в раздевалке с полуфиналом ЛЧ
Украинский голкипер Андрей Лунин получил признание в команде после выигранной в Манчестер Сити серии пенальти.
Лунин затащил Реал в полуфинал Лиги чемпионов. К восьми сейвам в основное время украинец добавил два парированных пенальти в послематчевой серии.
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После игры в раздевалке звезды Мадрида поздравляли Андрея. На видео пресс-службы Реала видно, как Родриго, Рюдигер и Беллингем крепко обнимают голкипера, также слышны аплодисменты.
Украинец довольно спокойно воспринял свой успех, что удивило фанов Реала. "Я тихий и несколько застенчивый, но внутри очень радовался после игры с Манчестер Сити", – объясняет Лунин.
Сегодня он сыграет в Класико против Барселоны. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Если мадридцы победят, то снимут любые вопросы о чемпионстве.
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