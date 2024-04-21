Украинский голкипер Андрей Лунин получил признание в команде после выигранной в Манчестер Сити серии пенальти.

Лунин затащил Реал в полуфинал Лиги чемпионов. К восьми сейвам в основное время украинец добавил два парированных пенальти в послематчевой серии.

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После игры в раздевалке звезды Мадрида поздравляли Андрея. На видео пресс-службы Реала видно, как Родриго, Рюдигер и Беллингем крепко обнимают голкипера, также слышны аплодисменты.

so much love for lunin from everyone in the team…you can see just how genuinely happy they are for him ?? pic.twitter.com/Xbx2Lw0vuY — dani. (@haIajude) April 18, 2024

Украинец довольно спокойно воспринял свой успех, что удивило фанов Реала. "Я тихий и несколько застенчивый, но внутри очень радовался после игры с Манчестер Сити", – объясняет Лунин.

Сегодня он сыграет в Класико против Барселоны. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Если мадридцы победят, то снимут любые вопросы о чемпионстве.

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