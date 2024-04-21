"Я тихий і сором'язливий": як зірки Реала вітали Луніна в роздягальні з півфіналом ЛЧ
Український голкіпер Андрій Лунін отримав визнання в команді після виграної в Манчестер Сіті серії пенальті.
Лунін затягнув Реал у півфінал Ліги чемпіонів. До восьми сейвів в основний час українець додав два парирувані пенальті в післяматчевій серії.
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Після гри в роздягальні зірки Мадрида вітали Андрія. На відео пресслужби Реала видно, як Родріго, Рюдігер і Беллінгем міцно обіймають голкіпера, також чутно оплески.
Українець досить спокійно сприйняв свій успіх, що здивувало фанів Реала. "Я тихий і дещо сором'язливий, але в середині дуже радів після гри з Манчестер Сіті", – пояснює Лунін.
Сьогодні він зіграє у Класіко проти Барселони. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Якщо мадридці переможуть, то знімуть будь-які питання про чемпіонство.
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