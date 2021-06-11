"Я не собираюсь выполнять роль полицейского": Погба отреагировал на слухи о конфликте в лагере сборной Франции
Полузащитник сборной Франции Поль Погба пытается сконцентрироваться на футболе.
"Нет, нет никакого напряжения. Единственное, что здесь под напряжением – мышцы, ноги и суставы! Честно говоря, в лагере сборной хорошая атмосфера.
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Если же вы имеете в виду Жиру и Мбаппе, то между ними ничего такого. Я не собираюсь выполнять роль полицейского. Комментарии были вырваны из контекста. Мбаппе – щедрый игрок, который играет на команду, но иногда я говорю ему, чтобы он немного помогал полузащите. Я не чувствую давления, о котором говорят снаружи", – приводит слова Погба Marca.
Добавим, что Франция стартует на Евро 15 июня матчем против Германии. Также в группе F оказались Португалия и Венгрия.
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