Килиан Мбаппе может вызвать раскол в сборной Франции за несколько дней до старта Евро.

Накануне появилась информация, что форвард ПСЖ недоволен публичными претензиями Оливье Жиру. Ветеран сделал все возможное, чтобы уладить недоразумение, информирует RMC Sport.

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На тренировке Жиру подошел к Мбаппе и объяснил, что его слова вышли довольно резкими из-за провокационных вопросов журналистов. Оливье не хотел никого оскорблять и высоко ценит помощь партнеров. Похоже, Килиана это не убедило – 22-летний нападающий продолжал заниматься с недовольным лицом и почти не разговаривал с другими. После тренировки Жиру еще раз подошел и обнял напряженного Мбаппе.

Добавим, что Франция стартует на Евро 15 июня матчем против Германии. Также в группе F оказались Португалия и Венгрия.

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