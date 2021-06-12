"Мне не нужно спешить с решением. Я должен сделать лучший выбор, а это сложно. Я нахожусь в месте, где мне хорошо. Здесь я чувствую себя хорошо. Лучшее ли это место для меня? У меня пока нет ответа.

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Я знаю, что проект со мной или без меня – это не одно и то же для ПСЖ. Но клуб понимает мои чувства. Наверное, еще и потому, что руководство знает – я не буду хитрить. Когда ты большой игрок, нужно и на поле, и за его пределами делать все на классе", – цитирует Мбаппе Goal.com со ссылкой на France Football.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, а главным претендентом на игрока называют мадридский Реал.

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