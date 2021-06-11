"ПСЖ – очень большой клуб, который знал, что надо делать, чтобы расти. Думаю, важно, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Важно для клуба, важно для Лиги 1.

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Но я никогда не стану создавать на игрока давление из-за этого вопроса. Это личное дело футболиста, и я уважаю его право на выбор.

Этот молодой человек вызывает восхищение миллионов французов. Он удивительно одаренный как футболист, его физические и технические качества впечатляют. У него есть черты, присущие только великим. И я, бывший весьма посредственный игрок, говорю об этом с особым восторгом. Видно, что на поле он понимает, что происходит не на одном уровне с другими. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидина. Поэтому это великий игрок", – цитирует Макрона RMC Sport.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го.

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