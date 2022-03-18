Известны все четвертьфиналисты Лиги конференций 2021/22 – украинцы продолжают борьбу
8 команд сразятся за то, чтобы стать первым победителем в истории молодого турнира.
По итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфиналисты Лиги конференций:
Марсель
Лестер
ПСВ
Буде-Глимт
Фейеноорд
Славия
Рома
ПАОК
Фейеноорд уничтожил Партизан, а ПСВ разбил Копенгаген. Лестер с проблемами прошел Ренн, Марсель помучился с Базелем, а Рома в последний момент вырвала путевку в следующий раунд. Продолжается сказка Буде-Глимт – заполярные норвежцы играли в одной группе с Зарей.
Роман Безус с Гентом вылетел от ПАОКа, а вот пражская Славия, за которую выступают Тарас Качараба и Максим Таловеров, за один матч решила судьбу противостояния с ЛАСКом.
Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций состоятся 7 апреля, а ответные – 14 апреля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в ближайшую пятницу, 18 марта.