8 команд сразятся за то, чтобы стать первым победителем в истории молодого турнира.

По итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфиналисты Лиги конференций:

Марсель

Лестер

ПСВ

Буде-Глимт

Фейеноорд

Славия

Рома

ПАОК

Фейеноорд уничтожил Партизан, а ПСВ разбил Копенгаген. Лестер с проблемами прошел Ренн, Марсель помучился с Базелем, а Рома в последний момент вырвала путевку в следующий раунд. Продолжается сказка Буде-Глимт – заполярные норвежцы играли в одной группе с Зарей.

Роман Безус с Гентом вылетел от ПАОКа, а вот пражская Славия, за которую выступают Тарас Качараба и Максим Таловеров, за один матч решила судьбу противостояния с ЛАСКом.

Первые поединки 1/4 финала Лиги конференций состоятся 7 апреля, а ответные – 14 апреля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в ближайшую пятницу, 18 марта.

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы 2021/22