8 команд позмагаються за те, щоб стати першим переможцем в історії молодого турніру.

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися чвертьфіналісти Ліги конференцій:

Марсель

Лестер

ПСВ

Буде-Глімт

Фейєнорд

Славія

Рома

ПАОК

Фейєнорд знищив Партізан, а ПСВ розбив Копенгаген. Лестер з проблемами пройшов Ренн, Марсель помучився з Базелем, а Рома в останній момент вирвала путівку в наступний раунд. Продовжується казка Буде-Глімт – заполярні норвежці грали в одній групі з Зорею.

Роман Безус з Гентом вилетів від ПАОКа, а от празька Славія, за яку виступають Тарас Качараба та Максим Таловєров, за один матч вирішила долю протистояння з ЛАСКом.

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 7 квітня, а матчі-відповіді – 14 квітня. Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться у найближчу п'ятницю, 18 березня.

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22