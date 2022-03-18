Відомі всі чвертьфіналісти Ліги конференцій 2021/22 – українці продовжують боротьбу
8 команд позмагаються за те, щоб стати першим переможцем в історії молодого турніру.
За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися чвертьфіналісти Ліги конференцій:
Марсель
Лестер
ПСВ
Буде-Глімт
Фейєнорд
Славія
Рома
ПАОК
Фейєнорд знищив Партізан, а ПСВ розбив Копенгаген. Лестер з проблемами пройшов Ренн, Марсель помучився з Базелем, а Рома в останній момент вирвала путівку в наступний раунд. Продовжується казка Буде-Глімт – заполярні норвежці грали в одній групі з Зорею.
Роман Безус з Гентом вилетів від ПАОКа, а от празька Славія, за яку виступають Тарас Качараба та Максим Таловєров, за один матч вирішила долю протистояння з ЛАСКом.
Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 7 квітня, а матчі-відповіді – 14 квітня. Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться у найближчу п'ятницю, 18 березня.