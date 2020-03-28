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"Из-за продолжения карантина будет все сложнее удержать кондиции", – Кудрик оценил влияние пандемии на Карпаты

16:47 10 Читати українською
"Из-за продолжения карантина будет все сложнее удержать кондиции", – Кудрик оценил влияние пандемии на Карпаты
Олег Кудрик / фото ФК Карпаты

Вратарь Карпат рассказал о сложностях тренировочного процесса львовян в условиях пандемии.

Голкипер львовских Карпат Олег Кудрик в комментарии официальному сайту клуба рассказал, как вызванная карантином пауза в УПЛ влияет на футболистов, а также дал несколько советов болельщикам.

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"Нахожусь в нормальном физическом состоянии, но из-за продолжения карантина будет все сложнее удержать кондиции. В любом случае столько времени без футбола – это очень тяжело. Сейчас нахожусь во Львове, поддерживаю форму в домашней обстановке. Иногда ездим с партнерами по команде на загородную базу в Брюховичи, занимаемся в спортивном зале, бегаем в лесу. В целом же много времени провожу с семьей, дома с сыном.

Чаще всего из команды общаемся с полузащитником Остапом Притулой. Да, без футбола печально, но мы ничего, к сожалению, здесь сделать не можем. Что касается карантина, то я убежден – необходимо выполнять все рекомендации медиков, чтобы поскорее вернуться к привычному ритму жизни. Также хочу обратиться с просьбой соблюдать все правила карантина, следить за личной гигиеной. До встречи на стадионе!", – говорить Кудрик.

Карпати після 23-х турів перебувають на дванадцятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Олег Кудрик в останньому матчі проти Львова врятував команду від поразки, парирувавши пенальті.

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Теги
коронавирус Олег Кудрик Олег Кудрик Карпаты Карпаты
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