Италия и Уэльс встречаются в третьем туре чемпионата Европы-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Италия – Уэльс стартует в 19:00 по Киеву. Поединок третьего тура Евро-2020 будет сыгран на римском Стадио Олимпико.

Италия – Уэльс: анонс матча Евро-2020

"Скуадра Адзурра" набрала 6 очков и гарантировала себе выход из группы. Даже ничья с Уэльсом обеспечит Италии первое место группы А. В случае мировой валлийцы, которые в двух турах набрали 4 пункта, гарантируют себе вторую позицию. В параллельном матче группы А встретятся Швейцария и Турция.

Стартовые составы на матч Италия – Уэльс:

Италия: Доннарумма – Толои, Бастони, Бонуччи, Эмерсон – Верратти, Жоржиньо – Бернардески, Пессина, Кьеза – Белотти.

Запасные: Сиригу, Мерет, Ди Лоренцо, Спинаццола, Локателли, Кастровилли, Инсинье, Ачерби, Кристанте, Иммобиле, Барелла, Распадори.

Уэльс: Уорд – Гантер, Родон, Ампаду – К. Робертс, Аллен, Морелл, Н. Уильямс – Джеймс, Рэмзи, Бейл.

Запасные: Хэннеси, А. Дэвис, Б. Дэвис, Локьер, Уилсон, Т. Робертс, Мур, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Брукс, Мепам, Левитт.