Во время поединка Италия – Уэльс наставник хозяев Роберто Манчини решил вспомнить молодость.

Италия – Уэльс – видео гола

В одном из эпизодов итальянский специалист пятой со взлета пробил по мячу. Удар получился неидеальным, ведь Манчини попал в себя, но выглядело довольно эффектно.

Напомним, во время своей карьеры футболиста Роберто успел поиграть за Болонью, Сампдорию, Лацио и Лестер.

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