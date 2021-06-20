Италия – Уэльс: Манчини поразил своей техникой во время матча – мастер-класс от 56-летнего тренера
20:24 - Читати українською
Наставник Италии Роберто Манчини имеет еще порох в пороховницах.
Итан Ампаду 56’
56’ Итан Ампаду
Во время поединка Италия – Уэльс наставник хозяев Роберто Манчини решил вспомнить молодость.
В одном из эпизодов итальянский специалист пятой со взлета пробил по мячу. Удар получился неидеальным, ведь Манчини попал в себя, но выглядело довольно эффектно.
Напомним, во время своей карьеры футболиста Роберто успел поиграть за Болонью, Сампдорию, Лацио и Лестер.
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