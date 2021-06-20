Сборные Италии и Уэльса встречаются в третьем туре чемпионата Европы-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Италия – Уэльс стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок третьего тура Евро-2020 проходит на римском Стадио Олимпико.

"Скуадра Адзурра" в первых двух турах набрала 6 очков и гарантировала себе выход из группы. Даже ничья с Уэльсом обеспечивает Италии первое место группы А. В случае мировой валлийцы, которые в двух турах набрали 4 пункта, гарантируют себе вторую позицию. В параллельном матче группы А встречаются Швейцария и Турция.

Итальянцы прогнозируемо открыли счет в матче, партнер Малиновского Маттео Пессина замкнул подачу от Верратти.