Норвегия и Нидерланды расписали ничью в матче отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Норвежцы отбили стартовый натиск соперника и сами взялись создавать моменты. Эрлингу Холанду понадобилось две попытки, чтобы таки пробить дебютанта Джастина Бейлоу. Бомбардир "викингов" обработал мяч в штрафной и успел подставить ногу под подкат ван Дейка – мяч срикошетил в ворота.

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Нидерланды успели отыграться еще до перерыва. Вейналдум жестко прострелил с правого фланга, и мяч удачно прилетел к Классену – 1:1. Второй тайм оказался "сухим", поэтому Луи ван Галу пришлось довольствоваться ничьей в дебютном матче во главе "оранье" после возвращения.