Норвегія та Нідерланди розписали нічию у матчі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Норвежці відбили стартовий натиск суперника і самі взялися створювати моменти. Ерлінгу Холанду знадобилося дві спроби, щоб таки пробити дебютанта Джастіна Бейлоу. Бомбардир "вікінгів" обробив м'яч у карному майданчику та встиг підставити ногу під підкат ван Дейка – м'яч зрикошетив у ворота.

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Нідерланди встигли відігратися ще до перерви. Вейналдум жорстко прострілив з правого флангу, і м'яч вдало прилетів до Классена – 1:1. Другий тайм виявився "сухим", тому Луї ван Галу довелося вдовольнитися нічиєю у дебютному матчі на чолі "ораньє" після повернення.