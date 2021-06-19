Испания – Польша: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Испании в домашнем поединке Евро-2020 принимает Польшу. Стартовые оставы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Евро-2020 Испания – Польша начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Испания – Польша: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Испания: Симон – М. Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Коке, Родри, Педри – Морено, Мората, Ольмо
Запасные: Де Хеа, Санчес, Аспиликэета, Д. Льоренте, Алькантара, Ф. Торрес, Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия
Польща: Щенсны – Беднарек, Глик, Берешиньски – Юзвяк, Клих, Модер, Пухач – Зелиньски, Свидерски – Левандовски
Запасные: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзёра, Козловски, Линетти, Рыбус, Плахета, Франковски, Ковнацки, Шверчок, Хелик
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