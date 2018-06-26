toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

25 июня 22:35 2659 Читати українською
Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча
Испания – Марокко – видео голов

Сборная Испании в матче 3-го тура ЧМ-2018 мыграла вничью со сборной Марокко. Смотрите видео голов.

Халид Булаб на 14-й минуте открыл счет в матче с Испанией.

Гол Булаба

Иско на 19-й минуте сравнял счет в матче.

Гол Иско

Эн-Несери после подачи с углового выпрыгнул выше всего в штрафной испанцев и замкнул подачу ударом головой-

Гол Эн=Несири

Забивает Аспас. Сначала показалось, что был офсайд, но с помощью VAR точно определили: офсайда не было.
Гол Аспаса

Відеоогляд матчу

ЧМ-2018 3 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Испания - Марокко Марокко Марокко Видеоновости Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
47
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук