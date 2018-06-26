Испания – Марокко – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Испании в матче 3-го тура ЧМ-2018 мыграла вничью со сборной Марокко. Смотрите видео голов.

Халид Булаб на 14-й минуте открыл счет в матче с Испанией.

Гол Булаба

Иско на 19-й минуте сравнял счет в матче.

Гол Иско

Эн-Несери после подачи с углового выпрыгнул выше всего в штрафной испанцев и замкнул подачу ударом головой-

Гол Эн=Несири

Забивает Аспас. Сначала показалось, что был офсайд, но с помощью VAR точно определили: офсайда не было.

Гол Аспаса

Відеоогляд матчу