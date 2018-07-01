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Испания – Россия: Рамос сравнялся с Касильясом по количеству матчей на чемпионатах мира

17:13 11 Читати українською
Испания – Россия: Рамос сравнялся с Касильясом по количеству матчей на чемпионатах мира
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник сборной Испании Серхио Рамос сравнялся со своим экс-партнером по Реалу и национальной команде Икером Касильясом по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 капитан сборной Испании Серхио Рамос сыграл 17-й матч на мундиале.

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Такое же количество имеет другая легенда Реала и "красной фурии" Икер Касильяс. Последний раз голкипер сыграл на чемпионате мира-2014, тогда Испания вылетела на стадии группового этапа, уступив Нидерландам и Чили.

Оба футболиста, играя вместе, выиграли ЧМ-2010 в Южной Африке, переиграв в финале голландцев благодаря голу Андреса Иньесты.

Теги
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