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Испания – Россия: легендарному фану Маноло позволят принести на трибуны знаменитый барабан

15:33 46 Читати українською
Испания – Россия: легендарному фану Маноло позволят принести на трибуны знаменитый барабан
Маноло / Barcroft Media

Мануэль Касерес, более известный как просто Маноло, получил разрешение на вход на матчи чемпионата мира-2018 со своим знаменитым на весь мир барабаном. Фанат собирается посетить матч Испания – Россия в 1/8 финала Мундиаля.

Маноло разрешили проносить барабан на матчи ЧМ-2018, сообщает Marca.

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Из-за требований безопасности болельщик не смог поддержать "Фурию роху" с музыкальным инструментом на матчах сборной Испании в Казани и Калининграде на групповом этапе Мундиаля. Расстроенный этим фактом, Маноло обратился в различные инстанции, чтобы завоевать право поддерживать национальную команду в привычной манере.

При посредничестве ФИФА удалось добиться разрешения на пронос барабана на оставшиеся матчи чемпионата мира-2018. Для Маноло, который постоянно живет в Валенсии, нынешний Кубок мира является 10-м посещенным.

Отметим, что поединок 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия пройдет 1 июля на Лужниках. Начало поединка в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
2
дн
:
0
час
:
33
мин
Россия
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Испания - Россия Испания Испания ЧМ 2018 футбольные фанаты
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