Іспанія – Росія: легендарному фану Маноло дозволять принести на трибуни знаменитий барабан

Мануель Касерес, більш відомий як просто Маноло, отримав дозвіл на вхід на матчі чемпіонату світу-2018 зі своїм знаменитим на увесь світ барабаном. Фанат збирається відвідати матч Іспанія – Росія в 1/8 фіналу Мундіалю.

Маноло дозволили проносити барабан на матчі ЧС-2018, повідомляє Marca.

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Через вимоги безпеки вболівальник не зміг підтримати "Фурію роху" з музичним інструментом на матчах збірної Іспанії в Казані та Калінінграді на груповому етапі Мундіалю. Засмучений цим фактом, Маноло почав звертатися до різних інстанцій, щоб вибороти право підтримувати національну команду в звичній манері.

За посередництва ФІФА вдалося домовитися про дозвіл на пронесення барабана на матчі чемпіонату світу-2018, які залишились. Для Маноло, який постійно мешкає у Валенсії, цьогорічний Кубок світу є 10-м відвіданим.

Відзначимо, що поєдинок 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія пройде 1 липня на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.