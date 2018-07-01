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Испания – Россия: Игнашевич – самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира

17:47 102 Читати українською
Испания – Россия: Игнашевич – самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира
Испания – Россия: автогол Игнашевича / Фото: ФИФА

Российский защитник Сергей Игнашевич установил уникальное достижение.

На 12-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия "Фурия Роха" повела в счете благодаря автоголу Сергея Игнашевича.

Испания – Россия – видео гола

38-летний российский защитник стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов мира, сообщает Twitter OptaJoe.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Россия.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live
1 : 1
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия Главное Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич Россия Россия
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