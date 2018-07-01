toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ІСПАНІЯ - РОСІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ Новини ЧС 2018

Іспанія – Росія: Ігнашевіч – найстарший автор автогола в історії чемпіонатів світу

17:47 481 Читать на русском
Іспанія – Росія: Ігнашевіч – найстарший автор автогола в історії чемпіонатів світу
Іспанія – Росія: автогол Ігнашевіча / Фото: ФІФА

Російський захисник Сергій Ігнашевіч встановив унікальне досягнення.

На 12-й хвилині матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія "Фурія Роха" повела в рахунку завдяки голу Сергія Ігнашевіча.

Іспанія – Росія – відео гола

38-річний російський захисник став найстаршим автором автогола в історії чемпіонатів світу, повідомляє Twitter OptaJoe.

Нагадаємо, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Росія.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія

live 105'
1 : 1
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Іспанія - Росія Головне Сергій Ігнашевіч Сергій Ігнашевіч Росія Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Хорватія
21:00
Данія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук