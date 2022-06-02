Испания – Португалия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча
Испания встречается с Португалией в рамках первого тура Лиги наций. Стартовые составы команд и ссылкана онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Испания – Португалия стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а видеотрансляция доступна на канале "Футбол 2".
Стартовые составы команд
Испания: Симон – Аспиликуэта, Д.Льоренте, Пау Торрес, Альба – Солер, Бускетс, Гави – Ферран Торрес, Мората, Сарабия.
Запасные: Санчес, Рая, Мартинес, Карвахаль, Коке, Алонсо, М.Льоренте, Родри, де Томас, Асенсио, Фати, Ольмо.
Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Перейра, Геррейро – Фернандеш, Моутиньо, Бернарду Силва – Отавиу, Андре Силва, Леау.
Запасные: Патрисиу, Руй Силва, Мендеш, Карму, Далот, Нуньеш, Невеш, Карвалью, Палинья, Роналду, Орта, Гедеш.
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