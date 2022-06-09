"Украина стартует с победы в Лиге наций 2022/2023. Холоднокровная и мастерская игра команды Александра Петракова, заслуженный результат и лучшие болельщики, пришедшие на стадион Авива в Дублине, поддержать нашу сборную! Важные первые три очка в третьем розыгрыше турнира. Это первый шаг к главной цели этой Лиги наций – возвращение в Лигу А.

Ирландия – Украина – 0:1 – видео шедевра Цыганкова и обзор матча Лиги наций

Поздравляю всех болельщиков, а в первую очередь наших воинов на передовой, футболистов и тренерский штаб с этой победой! Удачной подготовки команде к матчу против Армении, который состоится 11 июня в польском Лодзи. Слава Героям! Слава Украине!" – написал Павелко в своем Facebook.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Ирландию в поединке Лиги наций, единственный гол забил Виктор Цыганков. Победа позволила подняться на второе место и набрать 3 очка – столько же в Шотландии и Армении (последние провели 2 встречи, Украина и Шотландия – по 1).

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