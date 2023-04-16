Иммобиле с двумя дочерьми попал в жуткое ДТП с трамваем: 12 пострадавших, у форварда перелом
Капитан Лацио Чиро Иммобиле попал в неприятный эпизод накануне. Чемпион Европы-2020 находится в больнице.
Накануне вечером 33-летний футболист попал в ДТП. Иммобиле рассказал, что трамвай проехал на красный свет и врезался в автомобиль.
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Форвард получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого ребра, сообщает пресс-служба клуба. Сейчас состояние игрока удовлетворительное. Игрок остается под наблюдением в отделении неотложной медицины в Риме.
В машине, кроме Чиро, находились еще две его дочери, но они не пострадали. Несерьезные повреждения получили несколько человек, которые были в трамвае. Среди них водитель – в общем, 12 человек. Куда больше досталось Land Rover SUV футболиста, передняя часть которого полностью разбита.
Напомним, Иммобиле провел в этом сезоне 30 поединков за Лацио во всех турнирах – успел отличиться 12 голами и 5 результативными передачами.
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