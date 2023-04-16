Накануне вечером 33-летний футболист попал в ДТП. Иммобиле рассказал, что трамвай проехал на красный свет и врезался в автомобиль.

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Форвард получил повреждение позвоночника и сложный перелом правого ребра, сообщает пресс-служба клуба. Сейчас состояние игрока удовлетворительное. Игрок остается под наблюдением в отделении неотложной медицины в Риме.

В машине, кроме Чиро, находились еще две его дочери, но они не пострадали. Несерьезные повреждения получили несколько человек, которые были в трамвае. Среди них водитель – в общем, 12 человек. Куда больше досталось Land Rover SUV футболиста, передняя часть которого полностью разбита.

Ciro Immobile is involved in a terrifying car crash after a tram 'smashed into his vehicle' https://t.co/wiHPgJiuOf pic.twitter.com/EHpyCJRgk4 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 16, 2023

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!



Luckily nobody was injured pic.twitter.com/nVXMIStDys — Football Transfers (@Transfersdotcom) April 16, 2023

Sette persone tra cui #Immobile portate in Ospedale per accertamenti. C'è anche il conducente del tram che si è scontrato con il Suv del centravanti della #SSLazio. I vigili svolgono accertamenti dopo le dichiarazioni di Immobile che accusa il tram di essere passato col rosso. pic.twitter.com/43gPEpiOjN — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) April 16, 2023

Напомним, Иммобиле провел в этом сезоне 30 поединков за Лацио во всех турнирах – успел отличиться 12 голами и 5 результативными передачами.

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