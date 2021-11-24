"Степаненко сам попросил заменить его в перерыве. Он плохо чувствовал себя и сомневался в участии еще до матча.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Разница между Лигой чемпионов и чемпионатом пугает, поэтому нам сложно быть конкурентоспособными. Сегодня не хватало нескольких игроков, другие – молоды и нуждающиеся в росте. Если они будут в будущем прогрессировать, то мы сможем бороться с такими командами. Если нет – снова проиграем.

Пока мы не на уровне с Реалом и Интером. Даже с Шерифом мы не продемонстрировали достаточно качества. Однако ответственность лежит на нас. Сегодня мы уступили заслуженно. Мы не были последовательны, Интер заслужил победу.

Теперь у нас остались чемпионат и Кубок Украины. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше сконцентрироваться на этих соревнованиях. Надеюсь, что в следующем сезоне будем играть в Лиге чемпионов по-другому", – резюмировал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Шахтер впервые за 10 лет не пробился в евровесну после поражения от Интера. В составе "нерадзурри" дубль оформил Эдин Джеко.

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