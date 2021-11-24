Темные времена отечественного футбола продолжаются. Вслед за киевским Динамо все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной потерял и донецкий Шахтер.

Команда Роберто Де Дзерби проиграла Интеру в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов

Поражение от "нерадзурри" (0:2) досрочно гарантировало Шахтеру последнее место в квартете D. Последний раз "горняки" финишировали последними в группе ЛЧ в сезоне 2011/12. Тогда украинский гранд набрал 5 очков в соперничестве с кипрским АПОЭЛом, питерским Зенитом и Порту.

Напомним, что в настоящее время в активе Шахтера 1 очко, набранное в домашнем матче против Интера (0:0).

Интер эффектно выбил Шахтер из еврокубков благодаря дублю Джеко – в прощании с ЛЧ лучшими были украинцы