"Степаненко сам попросив замінити його в перерві. Він погано почувався і мав сумніви щодо участі ще до матчу.

Інтер – Шахтар – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Різниця між Лігою чемпіонів і чемпіонатом лякає, тому нам важко бути конкурентоздатними. Сьогодні не вистачало кількох гравців, інші – молоді й потребують зростання. Якщо вони в майбутньому прогресуватимуть, то ми зможемо боротися з такими командами. Якщо ні – знову програємо.

Наразі ми не на рівні з Реалом та Інтером. Навіть з Шерифом ми не продемонстрували достатньої якості. Однак, відповідальність лежить на нас. Сьогодні ми поступилися заслужено. Ми не були послідовними, Інтер заслужив перемогу.

Тепер у нас залишилися чемпіонат і Кубок України. Хочемо перемогти в обох турнірах. Ми повинні більше концентруватися на цих змаганнях. Сподіваюся, що в наступному сезоні будемо грати в Лізі чемпіонів інакше", – резюмував фахівець на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Шахтар вперше за 10 років не пробився у євровесну після поразки від Інтера. У складі "нерадзуррі" дубль оформив Едін Джеко.

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