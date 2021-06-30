"Иногда футбол может быть жестоким... Жестоким и прекрасным. Эта игра принесла нам грусть, но осчастливила соперника. В этом красота футбола. Конечно, все мы хотели добиться лучшего результата.

Мать Рабьо устроила конфликт с семьями Погба и Мбаппе во время провального матча со Швейцарией

Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы дарили нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными. Напоследок хочу поздравить Швейцарию", – написал Поль Погба в своем Instagram.

Напомним, Франция завершила свой путь на Евро-2020, уступив Швейцарии в серии пенальти. Погба был автором одного из голов в основном времени, который закончился со счетом 3:3.

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