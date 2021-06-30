"Іноді футбол може бути жорстоким... Жорстоким і прекрасним. Ця гра принесла нам смуток, але ощасливила суперника. В цьому краса футболу. Звичайно, всі ми хотіли досягти кращого результату.

Мати Рабйо влаштувала конфлікт з сім'ями Погба та Мбаппе під час провального матчу зі Швейцарією

Вболівальники з усього світу, дякую вам. Було приємно бачити і чути вас, святкувати з вами голи. Ви дарували нам надію і радість протягом усіх матчів. Ми піднімемо голови та повернемося сильнішими. Наостанок хочу привітати Швейцарію", – написав Поль Погба у своєму Instagram.

Нагадаємо, Франція завершила свій шлях на Євро-2020, поступившись Швейцарії у серії пенальті. Погба був автором одного з голів в основному часі, який закінчився рахунком 3:3.

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