Иличич объяснил, почему пенальти в ворота Манчестер Сити пробивал Малиновский

Словенский полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Сити и рассказал, почему именно украинец подошел к одиннадцатиметровой отметке.

"Я считаю, мы хорошо играли в первом тайме против невероятно сильного соперника. Они выжали максимум из каждого голевого момента. Нужно смотреть на положительные стороны, ведь игра на таком стадионе – это прекрасный опыт. Лига чемпионов – совсем другой турнир, к которому мы не привыкли.

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Почему сегодня к одиннадцатиметровой отметке подошел не я, а Малиновский? Это решение тренера, именно он определил кто будет пробивать пенальти", – цитирует Иличича Football Italia.

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Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов в группе С Аталанта на выезде уступила Манчестер Сити со счетом 1:5. Первый и единственный гол бергамцев в матче за фол против Йосипа Иличича забил наш Руслан Малиновский с пенальти.

Следующий матч в Лиге чемпионов Аталанта проведет против Манчестер Сити на своем поле 6 ноября. Начало игры в 22:00.

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