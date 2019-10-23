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Иличич объяснил, почему пенальти в ворота Манчестер Сити пробивал Малиновский

12:06 233 Читати українською
Иличич объяснил, почему пенальти в ворота Манчестер Сити пробивал Малиновский
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Словенский полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Сити и рассказал, почему именно украинец подошел к одиннадцатиметровой отметке.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

"Я считаю, мы хорошо играли в первом тайме против невероятно сильного соперника. Они выжали максимум из каждого голевого момента. Нужно смотреть на положительные стороны, ведь игра на таком стадионе – это прекрасный опыт. Лига чемпионов – совсем другой турнир, к которому мы не привыкли.

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Почему сегодня к одиннадцатиметровой отметке подошел не я, а Малиновский? Это решение тренера, именно он определил кто будет пробивать пенальти", – цитирует Иличича Football Italia.

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Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов в группе С Аталанта на выезде уступила Манчестер Сити со счетом 1:5. Первый и единственный гол бергамцев в матче за фол против Йосипа Иличича забил наш Руслан Малиновский с пенальти.

Следующий матч в Лиге чемпионов Аталанта проведет против Манчестер Сити на своем поле 6 ноября. Начало игры в 22:00.

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