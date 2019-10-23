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Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче против Манчестер Сити по версии Whoscored

10:58 158 Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче против Манчестер Сити по версии Whoscored
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Полузащитник Руслан Малиновский получил высшую оценку в составе Аталанты за матч 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:5).

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Манчестер Сити по версии авторитетного аналитического портала Whoscored. Украинец набрал 7,6 балла, в то время как у ближайшего преследователя форварда Иличича – 6,9 балла.

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По ходу матча Руслан нанес два удара (один в створ ворот), отдал 32 передачи (3 из них – ключевые), при этом все три его обводки оказались успешными. К слову, гол Малиновского стал для него дебютным как в Лиге чемпионов, так и за Аталанту.

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Лига чемпионов Йосип Иличич Йосип Иличич Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Манчестер Сити - Аталанта Украинцы за рубежом
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