Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче против Манчестер Сити по версии Whoscored

Полузащитник Руслан Малиновский получил высшую оценку в составе Аталанты за матч 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:5).

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Манчестер Сити по версии авторитетного аналитического портала Whoscored. Украинец набрал 7,6 балла, в то время как у ближайшего преследователя форварда Иличича – 6,9 балла.

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По ходу матча Руслан нанес два удара (один в створ ворот), отдал 32 передачи (3 из них – ключевые), при этом все три его обводки оказались успешными. К слову, гол Малиновского стал для него дебютным как в Лиге чемпионов, так и за Аталанту.

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