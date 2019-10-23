Ілічіч пояснив, чому пенальті у ворота Манчестер Сіті пробивав Маліновський

Словенський півзахисник італійської Аталанти Йосіп Ілічіч прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті і розповів, чому саме українець підійшов до одинадцятиметрової позначки.

"Я вважаю, ми добре грали у першому таймі проти неймовірно сильного суперника. Вони вичавили максимум з кожного гольового моменту. Потрібно дивитися на позитивні сторони, адже гра на такому стадіоні – це прекрасний досвід. Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір, до якого ми не звикли.

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Чому сьогодні до одинадцятиметрової позначки підійшов не я, а Маліновський? Це рішення тренера, саме він визначив хто буде пробивати пенальті", – цитує Ілічіча Football Italia.

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Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групі С італійська Аталанта на виїзді поступилась Манчестер Сіті з рахунком 1:5. Перший і єдиний гол бергамців у матчі за фол проти Йосіпа Ілічіча забив наш Руслан Маліновський з пенальті.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Аталанта проведе проти Манчестер Сіті на власному полі 6 листопада. Початок гри о 22:00.

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