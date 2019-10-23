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Ілічіч пояснив, чому пенальті у ворота Манчестер Сіті пробивав Маліновський

12:06 251 Читать на русском
Ілічіч пояснив, чому пенальті у ворота Манчестер Сіті пробивав Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Словенський півзахисник італійської Аталанти Йосіп Ілічіч прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті і розповів, чому саме українець підійшов до одинадцятиметрової позначки.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

"Я вважаю, ми добре грали у першому таймі проти неймовірно сильного суперника. Вони вичавили максимум з кожного гольового моменту. Потрібно дивитися на позитивні сторони, адже гра на такому стадіоні – це прекрасний досвід. Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір, до якого ми не звикли.

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Чому сьогодні до одинадцятиметрової позначки підійшов не я, а Маліновський? Це рішення тренера, саме він визначив хто буде пробивати пенальті", – цитує Ілічіча Football Italia.

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Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групі С італійська Аталанта на виїзді поступилась Манчестер Сіті з рахунком 1:5. Перший і єдиний гол бергамців у матчі за фол проти Йосіпа Ілічіча забив наш Руслан Маліновський з пенальті.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Аталанта проведе проти Манчестер Сіті на власному полі 6 листопада. Початок гри о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Руслан Маліновський Руслан Маліновський Манчестер Сіті Манчестер Сіті Аталанта Аталанта Манчестер Сіті - Аталанта
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