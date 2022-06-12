Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О заявил, что Жоэль Матип не будет иметь никаких привилегий после того, как 6 лет назад отказался выступать за сборную.

"Это – национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают, что они особенные. Которые хотят быть с нами только тогда, когда увидят мед и плод. Мы много работали и с большим уважением относимся к игрокам, которые чествуют нашу нацию в плохие и хорошие времена Я сам играл в лучших командах Европы, но никогда не саботировал выступления за "львов".

ФИФА определила судьбу скандальной путевки на чемпионат мира-2022 – официальное решение

Думаю, время Матипа истекло, он должен навсегда остаться в Ливерпуле. Начавшие эту работу закончат ее в Катаре. Неважно, кто они, но они едут в Катар, чтобы насладиться плодами квалификации. Никто не будет потреблять плоды чужого успеха, только они сами", – цитирует категорическое заявление Это'О Pulse.

Напомним, Матип не выступал за сборную с 2016 года, когда поругался с местной федерацией и не захотел ехать на КАН. На ЧМ-2022 Камерун попал в одну группу с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

ЧМ-2022: список участников финальной части – Украина в четвертый раз подряд без Мундиаля