Нападающий Ювентуса Альваро Мората не скрывал эмоций после своего дубля и победы над Динамо в Лиге чемпионов (2:0).

"Всегда приятно выходить на матч Лиги чемпионов в этой футболке, потому что я все еще хорошо помню последний матч в этом соревновании с "бьянконери" (Ювентус проиграл финал Барселоне со счетом 1:3 – прим. Футбол 24).

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Ежегодно всегда есть шанс выиграть Лигу чемпионов, и мы хотим пройти весь путь. Мы хотели победить молодую и сильную команду, чтобы начать лучшим образом. И мы сделали это, выступив очень качественно", – цитирует Морату Sky Italia.

Напомним, испанец отметился дублем, который стал решающим для победы Ювентуса над Динамо. В следующем туре туринцы сыграют с Барселоной, а киевляне с Ференцварошем.

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