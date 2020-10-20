Встреча №5 в истории противостояния команд. Лидер УПЛ против команды, которая пока занимает лишь 5 место в Серии А. Поединок учителя Мирчи Луческу с учеником Андреа Пирло. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ювентус на "Футбол 24", стартует в 19:55. Киевляне до сих пор еще никогда не побеждали туринцев: 3 поражения и одна ничья еще в 1998 году. Баланс еврокубковых матчей с представителями Италии был просто ужасен: лишь 2 победы (обе над Ромой) по 24 поединка, 14 поражений. В этой же группе G встречаются Барселона и Ференцварош Реброва.

Динамо – Ювентус: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Едва ли не самый острый момент в первые 10 минут – ошибка Щенсны на выходе из своей штрафной а-ля Бущан с Германией. К сожалению, Кендзера не успел вовремя среагировать и удара не получилось. Потеря мяча в центре поля привела к выстрелу Кьезы с расстрельной дистанции – кипер Динамо выручил. После подачи с угла поля Бущан уже ошибся, взмахнув снаряд на голову Кьеллини – острый угол был, да и Джорджо простил. Еще одно контрнаступление Кьезы по флангу Кендзеры после необязательной потери в центре поля – мимо. Стандарты и контратаки левым краем стали самой большой угрозой киевлянам в первые минут 20. Удар Супряги после навеса Кендзеры – первая робкая попытка хозяев.

Динамо – Ювентус – видео голов и обзорм матча

А вот и очередная грандиозная потеря "Старой Синьоры" (Роналду, Дибала лишь на скамейке запасных). Капитан Юве Кьеллини потянул мышцу. Игрок сборной Турции, бывший подопечный Луческу Демирель заменил 36-летнего центрбека на 19 минуте. Команда румына даже больше контролирует мяч (52% на 48%), но это только благодаря отсутствию интенсивного прессинга гостей. Вперед Киев нисколько не продвигается, чувствуется скованность, страх ошибиться. Забарный привозит момент, но Сидорчук успевает подстраховать. Ремзи легко прошел того же 18-летнего защитника – Кулусевски красиво пяткой с рикошетом от Миколенко расстреливал ближний угол, Бущан спасает.

Де Пена с отчаянной попыткой перебросить Щенсны с центра поля. Ну, хоть сочтут за удар в створ ворот. Очень неудачно сыграл Карлос, справедливые претензии Супряги, который пытался найти свой момент. Рэмзи, Кулусевски и Кьеза самые острые у туринцев, Бущан набил себе 3 сейва после очень опасных ударов каждого из них. Только немного расслабляются динамовцы, как проходят неплохие ходы в середине поля. Вот Шапаренко после паса Сидорчука заработал желтую для Бентанкура и перспективный стандарт. Цыганков обвел стенку из двух человек, которая идеально рассыпалась, однако рикошет от газона облегчил дело Щенсны.

Тайм безумных нервов Динамо, и это подчеркивает Шапаренко в начале перерыва. Очень эмоционально Николай высказывает претензии Супряге с убийственным итогом "Пи**ец". Не меньше ошибается и Ювентус – очень уж много брака. О чем речь, если точность передач фаворита ниже, чем у подопечных Луческу. Моменты гостям преимущественно дарят сами украинцы, которые еще и удивительно пассивны в атаке, без смелых ходов в нападении и центре поля. Команда Пирло все еще выглядит очень сыро, хотя итоговые 0:0 – лучший результат, который могли добыть хозяева за первые 45+1 минуту.

Кьеза накрутил Цыганкова на фланге, Рэмзи классно пяткой скинул назад под удар Кулусевски. Бущан отбил перед собой, Миколенко упал и не имел шансов накрыть Морату. Ужасный старт второго тайма. Легкий гол Ювентуса благодаря ошибке обороны киевлян. Еще и Дибала вместо Кулусевски на 56-й. Жерсон на 60 минуте заменил незаметного Де Пену, но и Родригес бегает вхолостую. Цыганков тонко прокинул в штрафной на Кендзеру, а дальше мяч застрял в ногах итальянцев – Буяльскому не дали протолкнуть его куда-то в смертельную зону. Вербич на 70-й заменил Цыганкова, садится на скамейку запасных и Караваев. Попов дает шанс Миколенко поиграть на левом фланге. Какую же атаку загубил Жерсон! Когда еще такой момент случится, что 3-4 динамовца ворвутся в штрафную.

Миколенко, пожалуй, единственное светлое пятно Динамо в атаке. За те минут 7, которые Виталий проводит на левом краю, больше опасности, чем за весь матч от партнеров. Буяльскому создал 21-летний защитник момент, но Виталий под давлением не нашел лучшего решения – слабый удар. Сидорчук испытал свою правую ногу с лета, Щенсны без проблем взял дальний удар. А вот на 81-й польский голкипер столкнулся со своим защитником. Второй такой шанс для киевлян, и снова никого на подборе, эх!

На 85 минуте Вербич потерял Куадрадо на правом фланге, а Мората переиграл Забарного в позиционной борьбе и прошил Бущана. Матч завершен – 0:2. Помните, матч Испания – Украина (1:0) в отборе Евро 2016, когда все тот же Альваро был решающим? И за что Мората так полюбил наших защитников! Сразу же после матча Луческу, похоже, нашел первого виновника. Показывает 75-летний тренер Бущану в разочарованном жесте, мол, ну как же ты так парировал перед собой, я бы вот так в сторону отражал.

Действительно, когда установка тренера – сыграть прежде всего на 0:0, такие подарки сопернику, еще и на выходе из раздевалки, стоят слишком дорого и становятся золотыми. По сути, игра была до первого забитого. Динамо пока не готово с такими командами, как Ювентус, демонстрировать характер и вырывать очки. Жаль, что только с выходом Вербича, переводом Миколенко налево и даже дебютным в сезоне появлением Гармаша какие-то моменты все же пошли. Сидорчук и Шапаренко неплохо пристреливались, а другим хозяевам так и не удалось затолкать круглого из пределов вратарской. Хорошие, но слишком поздние 20 минут.

После игры Луческу подтвердил, что план был претерпеть первый тайм, а на вторую половину команда выходила с четким намерением рисковать и попробовать выгрызть даже победу. Ошибки защитников и вратаря на 46 минуте сломали все. Киевляне испугались больше своей тени, а соперник одержал победу за счет самих же украинцев, не предъявив ничего сверхъестественного, кроме нескольких индивидуальных ходов Рэмзи, Кулусевски, Кьезы, Куадрадо и Мораты. Неприятное ощущение утраченной возможности после игры, в которой лидер взял свое голым исполнительным классом. Они Динамо наказали, а киевляне – нет.