Нападник Ювентуса Альваро Мората не приховував емоцій після свого дублю і перемоги над Динамо в Лізі чемпіонів (2:0).

"Завжди приємно виходити на матч Ліги чемпіонів у цій футболці, тому що я все ще добре пам’ятаю останній матч у цьому змаганні з "б'янконері" (Ювентус програв фінал Барселоні з рахунком 1:3 – прим. Футбол 24).

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Щороку завжди є шанс виграти Лігу чемпіонів, і ми хочемо пройти весь шлях. Ми хотіли перемогти молоду і сильну команду, щоб розпочати найкращим чином. І ми зробили це, виступивши дуже якісно", – цитує Морату Sky Italia.

Нагадаємо, іспанець відзначився дублем, який став вирішальним для перемоги Ювентуса над Динамо. В наступному турі туринці зіграють з Барселоною, а кияни з Ференцварошем.

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