Динамо – Ювентус – відео гола
21:02 - Читать на русском
Динамо приймає Ювентус у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Відео голів та огляд матчу Динамо – Ювентус дивіться на "Футбол 24".
74' live
46’ Альваро Мората
Після безгольового першого тайму Ювентус відкрив рахунок у дебюті другої половини.
Динамо – Ювентус: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Швидка атака завершилася пасом Ремзі на Кулусевскі, удар якого Бущан відбив перед собою – Альваро Мората вчасно відреагував на епізод і добив м'яч у порожні ворота.
Відео гола Морати:
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