После безголевого первого тайма Ювентус открыл счет в дебюте второй половины.Быстрая атака завершилась пасом Рэмзи на Кулусевски, удар которого Бущан отбил перед собой – Альваро Мората вовремя отреагировал на эпизод и добил мяч в пустые ворота.

Ювентус переиграл Динамо в матче ЛЧ – Луческу молниеносно нашел виновного, палач Украины оформил дубль

На 84-й минуте "Старая Синьора" забила во второй раз. Это Куадрадо подал с правого фланга, а Мората опередил Забарного и головой направил мяч в ворота Бущана. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Пирло со счетом 2:0 – для Луческу это первое поражение во главе Динамо.