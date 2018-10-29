Гвардиола объяснил, почему проигнорировал Зинченко, которого на матч против Шахтера пришли поддержать 27 близких

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил свое решение не вносить Александра Зинченко в заявку на матч против донецкого Шахтера.

Перед матчем 3 тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити все украинские болельщики надеялись увидеть на поле Александра Зинченко, который является воспитанником футбольной академии "горняков".

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Подливал масла в огонь и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола – перед матчем испанец заявлял, что Зинченко может сыграть против Шахтера на непривычной позиции. Кроме того, Пеп взял Зинченко на предматчевую пресс-конференцию, что было хорошим знаком для украинца.

Конечно, на появление Александра в основе Сити шансов было немного, все же его партнерам было чрезвычайно важно добыть 3 очка, а ослабленный состав Шахтера был прекрасной возможностью для этого. А вот выход Александра на замену при комфортном для "горожанам" счете был бы вполне логичным.

Надеялся выйти на поле и сам Александр. В предматчевой комментарии он сообщил, что взял 27 билетов для родственников и друзей. Все с нетерпением ждали заявку Манчестер Сити на матч. Список игроков, которых Гвардиола внес в протокол, был с неприятным сюрпризом – Зинченко не было даже на скамейке запасных.

Шахтер не сумел противопоставить Сити ничего – "горожане" уверенно победили со счетом 3:0 и полностью контролировали ход поединка.

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После матча Пеп объяснил, почему Зинченко не было в заявке.

Для меня это было очень трудное решение. Я знал, что его семья и друзья здесь, на стадионе, но я имел других игроков и решил сделать ставку на них. Я извинился перед ним и поговорил с ним. Он молодой игрок и будет иметь другие шансы. Зинченко не попал в заявку из тактических соображений. Если бы кто-то из футболистов получил травму, мне было бы легче перестроить команду теми исполнителями, которых я выбрал. Нам нужен был центральный полузащитник, поэтому я включил в заявку Фодена.

Интересно, что в спарринге против Италии Зинченко действовал именно на позиции центрального хавбека – фанаты "горожан" были в восторге от игры Александра.

Остается надеяться, что Пеп сдержит слово и будет рассчитывать на украинца в следующих матчах. Александр уже доказал свою профпригодность и заслуживает на возможность продемонстрировать свой прогресс.

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