toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

22 жовтня 13:26 946 Читать на русском
Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції
Хосеп Гвардіола / фото: ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що Олександр Зінченко може замінити травмованого Кайла Вокера в матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Шахтарем.

"Сподіваюся, Вокер зможе зіграти проти Шахтаря. Він повернувся з розташування збірної Англії з болями у м'язах паху. Думаю, він отримав ушкодження під час перерви на матчі збірних. Кайл скаржився на самопочуття, коли повернувся зі збірної.

Шахтар – Манчестер Сіті: гості прибули до Харкова на матч Ліги чемпіонів

У нас не так багато варіантів, хто може зіграти справа в захисті. Якщо Стоунз не зможе, то, можливо, це буде Зінченко, але він лівша", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Борусія Д через рівень Санчо готова підписати Фодена з Манчестер Сіті та ще двох юних англійців

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Шахтар - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
59
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук