Гвардіола натякнув, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що Олександр Зінченко може замінити травмованого Кайла Вокера в матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Шахтарем.

"Сподіваюся, Вокер зможе зіграти проти Шахтаря. Він повернувся з розташування збірної Англії з болями у м'язах паху. Думаю, він отримав ушкодження під час перерви на матчі збірних. Кайл скаржився на самопочуття, коли повернувся зі збірної.

Шахтар – Манчестер Сіті: гості прибули до Харкова на матч Ліги чемпіонів

У нас не так багато варіантів, хто може зіграти справа в захисті. Якщо Стоунз не зможе, то, можливо, це буде Зінченко, але він лівша", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Борусія Д через рівень Санчо готова підписати Фодена з Манчестер Сіті та ще двох юних англійців