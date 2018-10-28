Шахтар – Манчестер Сіті: Зінченко і ще 4 футболісти, які грали за обидві команди

Шахтар і Манчестер Сіті пов'язує не лише друге поспіль протистояння на груповому етапі Ліги чемпіонів. У складі обох клубів грали аж 5 гравців!

Від Канчельскіса до Зінченка. По двоє українців і бразильців, а також один мексиканець. За останні майже 30 років і донецький Шахтар, і Манчестер Сіті представляли 5 гравців. Першим був знаменитий Андрій Канчельскіс. Уродженця Кіровограда всі пам'ятають за виступами в Манчестер Юнайтед, але до того правий півзахисник пограв за Шахтар, куди перейшов... з київського Динамо. Провівши лише сезон в Донецьку (21 матч, 3 голи), перебрався на Олд Траффорд під крило Алекса Фергюсона, де забив під 50 голів. У Сіті ж прийшов орендованим 31-річним, відіграв понад 10 матчів, забив 1 гол і вилетів... з АПЛ.

Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Елано став першим гравцем Шахтаря, який потрапив у збірну Бразилії. Креативний півзахисник забив 21 гол у 72 матчах чемпіонату України та єврокубків. У Ман Сіті затримався найдовше (80 ігор, 18 голів та 11 асистів). Проторував доріжку, якою потім пішли інші "гірники". Грав під орудою Ерікссона та Х'юза.

Нері Кастільйо спочатку засмутив Шахтар у Лізі чемпіонів, граючи за Олімпіакос, а потім переїхав у Донецьк за божевільні 20 млн євро. Абсолютний трансферний провал, на якому після відібраного в Лукареллі пенальті (ще й не забив) поставив хрест Мірча Луческу. Грав та забивав рідко, внаслідок чого пішов в оренду. У складі Сіті мексиканський форвард також програв конкуренцію (Мваруварі, Жо, Божинову та Васселу), взагалі не відзначившись нічим позитивним.

Фернандінью став легендою спочатку Шахтаря (приніс клубу понад 30 мільйонів євро прибутку на трансфері в Манчестер, враховуючи інвестиції у придбання), наколотивши 53 голи за 284 матчі та ставши 6-разовим чемпіоном України і володарем Кубка УЄФА. Після цього півзахисник збірної Бразилії вписав своє ім'я в історію Ман Сіті (наближається до позначки у 250 матчів, забив 23 м'ячі), вигравши першість Англії 2 рази.

Матвієнко: Зінченко, м'яко кажучи, погрожував перед поєдинком

Олександр Зінченко покинув Шахтар зі скандалом. Це був непростий період, на Донбасі почалась війна. Українець фактично втік в Уфу. Випусник академії "гірників" грав за них лише в Юнацькій лізі УЄФА, де забивав у ворота Манчестер Юнайтед. У команду Гвардіоли перейшов у 2016-му. Спочатку відіграв за ПСВ в оренді, потім скористався травмою лівого захисника Менді та відіграв 14 матчів у всіх турнірах, ставши повноправним чемпіоном Англії-2018. Зараз атакувальний півзахисник (таку роль виконує у збірній України) грає рідко, частіше не потрапляє у заявку на гру.